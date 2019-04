Die Fusion der beiden Regierungsagenturen CzechTrade und CzechInvest sei praktisch vollzogen. Dies teilte die scheidende Industrie- und Handelsministerin Marta Nováková bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Demnach fehlt nur noch die räumliche Zusammenlegung der Zentrale in Prag. Dies solle bis zum Sommer erfolgen, so Nováková.

CzechTrade ist die Handelsagentur des tschechischen Staates, CzechInvest die Investitionsagentur. Zusammen betreiben sie 50 Büros im Ausland.