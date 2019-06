Fughafen Planá bei Budweis beginnt Ende 2020 vollen Betrieb

Der Flughafen im südböhmischen Planá bei České Budějovice / Budweis wird zum Ende des Jahres 2020 wieder vollständig in Betrieb sein. Dann wird die modernisierte Anlage eine größere Kapazität haben und ab dem Jahr 2021 auch die Landung von Transportmaschinen zulassen. Das sagte Hana Brožková aus dem Büro des Kreishauptmanns von Südböhmen am Donnerstag der Nachrichtenagentur ČTK.

Anlass für diese Aussage ist die Beendigung der zweiten Modernisierungsphase, die im Jahr 2015 begonnen hatte. Sie hat fast 650 Millionen Kronen (25,5 Millionen Euro) gekostet. In den Flughafen haben der Kreis und die Stadt Budweis schon über eine Milliarde Kronen (40 Millionen Euro) investiert. Am Mittwoch wurde der Probebetrieb eröffnet. Schon in diesem Herbst sollen die ersten Düsenflugzeuge vom Flughafen Planá aus starten.