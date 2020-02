Fünf Tschechen kehren nach Quarantäne auf Teneriffa nach Hause zurück

Fünf tschechische Touristen, die wegen des Verdachts auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus seit Montag in einem Hotel auf Teneriffa in Quarantäne waren, sind nach Tschechien zurückgekehrt. Bei ihnen hatte sich der Verdacht nicht bestätigt. Eine sechste Tschechin, die seit vergangener Woche im selben Hotel wohnt, kann ihre Unterkunft vorläufig nicht verlassen. Dies teilte die Direktorin des Reisebüros Canaria Travel, Lenka Viková, am Freitag mit.

Die fünf Tschechen waren am Montag auf Teneriffa angereist, sie wollten am 6. März zurückfliegen. Nachdem bei einem italienischen Hotelgast die Infizierung mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, hat man für die übrigen rund 1000 Hotelgäste die Quarantäne angeordnet. Nach ihrer Rückkehr in Tschechien wird das Reisebüro Canaria Travel mit den fünf Touristen über eine eventuelle Kompensation für den unverschuldet ausgefallenen Urlaub verhandeln.