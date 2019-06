Der Zoo im ostböhmischen Dvůr Králové wird am Sonntag mit dem Transport von fünf Schwarzen Nashörnern, die auch Spitzmaulnashörner genannt werden, nach Rwanda anfangen. Am Montagvormittag sollen die Tiere in den Nationalpark Akagera gebracht werden.

In Rwanda wurden die Tiere in der Vergangenheit ausgerottet. Der geplante Transport ist der größte Transport von Nashörnern aus Europa nach Afrika. Der Zoo in Dvůr Králové gehört zu den erfolgreichsten und größten Züchtern von Nashörnern in der Welt.