Frostige Nacht in Tschechien

Tschechien hat eine frostige Nacht erlebt. Ein Zehntel der Wetterstationen, die seit mehr als 30 Jahren Temperaturen aufzeichnen, verzeichneten neue Rekordwerte für den 30. März. Am kältesten war es im Böhmerwald, dort sank die Temperatur in Březník / Pürstling bei Modrava / Mader auf -13,7 Grad Celsius. Der Rekord von -14,5 Grad aus dem Jahr 2004 wurde dort aber nicht geknackt. Das teilte das Tschechische Hydrometeorologische Institut am Mittwoch mit.

Laut den aktuellen Vorhersagen ändert sich am Mittwoch noch nicht viel an der Wetterlage. Auch in der kommenden Nacht können die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen.