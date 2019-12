Friedenslicht von Bethelehem kommt nach Prag

Am Sonntag haben Pfadfinder das Friedenslicht von Bethlehem in den Prager Veitsdom gebracht. Interessierte können dort Kerzen oder Laternen entzünden und das Friedenslicht mit nach Hause nehmen. Ein weiteres Friedenslicht wurde am Nachmittag an den Prager Oberbürgermeister, Zdeněk Hřib (Piraten) übergeben. Es leuchtet im Neuen Rathaus in Prag.

Das Friedenslicht von Bethlehem wurde vor einer Woche aus Österreich nach Tschechien transportiert. Diese relativ junge Tradition ist in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre entstanden.