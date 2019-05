Die Tschechin Petra Kvitová musste ihre Teilnahme bei den French Open kurzfristig absagen. Grund ist eine Verletzung am linken Unterarm, gab die 29-Jährige am Montag bekannt. Eine Untersuchung am Sonntagabend habe einen Sehnenriss ergeben, hieß es.

Kvitovás Platz im Hauptfeld in Roland Garros nimmt die 18 Jahre alte Slowenin Kaja Juvan ein.