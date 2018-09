Die Fremdenpolizei hat am Donnerstag in einem LKW in Mikulov / Nikolsburg in Südmähren vier Männer gefunden, die illegal die Grenze zu Tschechien überschritten hatten. Laut eigener Aussage stammen die Männer aus Afghanistan.

Der Fremdenpolizei zufolge ist die Zahl der Menschen, die in Südmähren versuchen, die Grenze illegal zu überschreiten, zurückgegangen.