Freiwillige helfen in Tschechien bei Aufforstung des Waldes

Freiwillige helfen am Samstag in Tschechien dabei, vom Borkenkäfer geschädigte Waldstücke wieder aufzuforsten. Die Aktion „Tag der Wald-Erneuerung“ findet in allen Kreisen statt, außer in Prag. Die Öffentlichkeit wird dabei nicht nur Bäume pflanzen, sondern etwa auch Zäune anlegen zum Schutz der Setzlinge.

Schätzungen nach sind durch die Dürre und den Borkenkäfer hierzulande bis zu 66.000 Hektar Wald geschädigt. Beobachter sprechen von der schlimmsten Borkenkäfer-Katastrophe seit den Zeiten Maria Theresias.