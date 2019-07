Freiwillige bildeten in Prag Menschenkette zur Unterstützung von Falun-Gong

Über 70 Freiwillige haben am Freitag in Prag eine Menschenkette gebildet, um die Menschenrechte der Gefangenen und Anhänger der Falun-Gong-Bewegung in China zu unterstützen. Die Teilnehmer hielten in den Händen Fotografien von Anhängern der Bewegung, die in den chinesischen Gefängnissen oder bei der Verfolgung ums Leben gekommen sind. Freiwillige in gelben T-Shirts standen zwischen dem Senatsgebäude auf der Kleinseite und der Prager Burg.

Die Vorsitzende der Falun-Gong-Bewegung in Tschechien, Veronika Sunová, teilte in einem Pressebericht mit, mit der Menschenkette möchten die Freiwilligen daran erinnern, dass die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie beispielsweise die gewaltsame Organentnahme und Folterungen der Falun-Gong-Anhänger, die die kommunistische Partei Chinas in den letzten 20 Jahren verübt, auch uns betreffen. Wir können schweigend zustimmen oder versuchen, etwas zu unternehmen, um dies zu stoppen, sagte Sunová. Die Teilnehmer sind zur Prager Burg gegangen, wo sie den Beschluss des Senats symbolisch übergeben wollten, in dem die Regierungsmitglieder und Präsident Miloš Zeman aufgefordert wurden, während der Verhandlungen mit den chinesischen Politikern über die Einhaltung der Menschenrechte zu diskutieren.