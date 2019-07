Freiwillige aus dem Ausland helfen bei der Instandsetzung des jüdischen Friedhofs in Holešov

Freiwillige aus dem Ausland begannen am Mittwoch den jüdischen Friedhof im mährischen Holešov / Holleschau aufzuräumen. Sie helfen zudem das Festival jüdischer Kultur zu organisieren, das am Dienstag in der Stadt eröffnet wird. Freiwillige helfen seit 13 Jahren den Friedhof in Stand zu setzen. In diesem Jahr sind Helfer aus Frankreich, Italien, Mexiko, Polen und den USA nach Mähren gekommen. Dies teilte Dana Podhajská vom Kulturzentrum in Holešov mit.

Im Blickpunkt des Festivals jüdischer Kultur Ha-Makom stehen diesmal Juden in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Mit dem Festival wird an die jüdischen Bewohner von Holešov erinnert. Noch im 19. Jahrhundert lebten dort 1700 Juden.