Tschechische Eishockeyspielerinnen haben bei der WM in Espoo in Finnland das Team Japans mit 3:1 bezwungen und werden das Viertelfinale erreichen. In der Gruppe B treffen die Tschechinnen am Dienstag noch auf das Team Deutschlands.

Zuvor hat das tschechische Team Frankreich mit 3:1 und Schweden mit 5:3 besiegt.