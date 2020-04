Franzosen danken Tschechien für Solidarität: Patienten werden nicht geschickt

Der Transport von sechs schwerkranken Covid-19-Patienten aus Frankreich nach Tschechien findet nicht statt. Frankreich komme mittlerweile besser mit der schwierigen Lage rund um die Heilung von komplizierten Coronavirus-Fällen zurecht als noch letzte Woche. Dies habe ihm sein französischer Amtskollege Édouard Philippe heute in einem Telefonat gesagt, teilte Tschechiens Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Montag der Nachrichtenagentur ČTK mit. Premier Philippe habe ihm gedankt, dass Tschechien der von Frankreich am Wochenende geäußerten Bitte entsprochen habe und sechs französische Covid-19-Erkrankte hierzulande behandeln wollte. Dazu sollte am Montagnachmittag eine Sondermaschine aus Frankreich mit den sechs Patienten an Bord auf dem Flugplatz in Brno / Brünn eintreffen.

Die sechs Franzosen sollten in die Brünner Uniklinik eingewiesen und dort an Beatmungsgeräte angeschlossen werden. Das bestätigte am Montagmorgen der Sprecher des Krankenhauses. Einen Teil der schwerkranken Covid-19-Patienten aus Frankreich hatte bereits Deutschland in der Vorwoche bei sich aufgenommen.