Französische Impressionisten waren erfolgreichste Kunstausstellung 2019 in Tschechien

Die Ausstellung von Werken französischer Impressionisten hat im vergangenen Jahr in Tschechien die meisten Besucher angelockt. Insgesamt sahen über 100.000 Menschen diese Schau der Nationalgalerie in Prag. Dies seien 1101 Besucher je Tag gewesen, teilte die Fachzeitschrift Art&Antiques am Mittwoch mit.

Auf dem zweiten Platz landete die Werkschau des tschechisch-amerikanischen Bilderbuchkünstlers Petr Sís. Diese Veranstaltung im Prager Dox hatte knapp 52.000 Besucher. Leicht unter der Marke von 50.000 blieb die Alberto-Giacometti-Ausstellung der Nationalgalerie (48.500 Besucher).