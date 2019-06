Der französische Gegenwartsautor Pierre Michon wird mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis 2019 ausgezeichnet. Dies teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Der Schriftsteller wird die Auszeichnung am Staatsfeiertag, den 28. Oktober in Prag entgegennehmen.

Der Franz-Kafka-Preis ist der einzige internationale Literaturpreis, der hierzulande verliehen wird. Die Franz-Kafka-Gesellschaft vergibt ihn seit 2001. Unter den Preisträgern sind Elfriede Jelinek und Peter Handke.