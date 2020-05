Foto-Ausstellung von Jan Saudek in Prag eröffnet

In Prag ist seit Freitag eine Ausstellung des Fotografen Jan Saudek zu sehen. Die Schau in der Malostranská beseda auf der Kleinseite zeigt sowohl seine berühmtesten Aufnahmen, als auch bisher nicht veröffentlichte Werke. Mit der Ausstellung wird an Saudeks 85. Geburtstag in diesem Jahr erinnert.

Der Fotograf aus Prag ist international vor allem für seine Aktaufnahmen in Schwarz-weiß bekannt. Erstmals stellte er 1963 in seiner Heimatstadt aus. Seitdem hat er rund 400 Ausstellungen ausgerichtet, die größte davon 1998 in Los Angeles.