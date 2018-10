Forum 2000: Experten diskutieren über Bedrohungen der Demokratie

Das 22. Forum 2000 steht unter dem Motto „Braucht die Demokratie eine grundlegendes Update?“. Die internationale Konferenz wurde am Sonntagabend in Prag eröffnet. Ihre Teilnehmer diskutieren unter anderem über die aktuellen Bedrohungen der Freiheit, über den Einfluss von Informationstechnologien auf die Demokratie und über die Rolle Chinas in der heutigen Welt.

An die Konferenz in Prag knüpft das sogenannte Festival der Demokratie mit einer Serie von Debatten, Filmprojektionen, Ausstellungen und Konzerten in mehreren Städten Tschechiens an.

Das „Forum 2000“ wurde 1997 zum ersten Mal ausgetragen, seine Gründungsväter waren der damalige tschechische Präsidenten Václav Havel und der Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel.