Fortsetzung des Tagebaus in Turów trotz negativer Stellungnahmen befürchtet

Das polnische Unternehmen PGE könnte die Förderung in der Braunkohlegrube Turów trotz negativer Stellungnahmen Tschechiens und Polens verlängern. Diese Befürchtung äußerte der Kreishauptmann von Liberec / Reichenberg, Martin Půta, gegenüber Journalisten am Freitag. Laut Informationen der Anwaltskanzlei Frank Bold habe das Unternehmen eine Verlängerung der Förderung um sechs Jahre beantragt, so Půta.

Tschechien ist gegen die geplante Ausweitung des Braunkohletagebaus im grenznahen polnischen Turów. Das tschechische Umweltministerium hat vergangenen Monat seine negative Stellungnahme veröffentlicht. Diese wurde in Zusammenarbeit mit dem Kreis Liberec / Reichenberg und dem Tschechischen geologischen Dienst erarbeitet.