Förderung für sozialen Wohnungsbau ab März 2019

Das Ministerium für Regionalentwicklung startet im März 2019 ein Förderprogramm zum Aufbau von Sozialwohnungen in Städten und Gemeinden Tschechiens. Die zuständige Ministerin Klára Dostálová sagte dies am Dienstag bei der Diskussionsveranstaltung Forum Žofín in Prag.

Den Plänen nach sollen die Gemeinden ein Fünftel des von ihnen gebauten neuen Wohnraums für sozial Bedürftige abzweigen. Diese Sozialwohnungen würde der Staat zu 100 Prozent fördern. Für den Bau von etwa 65.000 Wohnungen will der Staat bis zu 80 Milliarden Kronen (3 Milliarden Euro) zur Verfügung stellen.