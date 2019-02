Flugzeug wegen Kerosinverlusts auf halbem Flug nach Prag zurückgekehrt

Wegen auslaufenden Treibstoffs ist in der Nacht zu Sonntag die Maschine der Fluglinie Prag – Seoul auf den Václav-Havel-Flughafen in Prag zurückgekehrt. Wie ein Sprecher der Flugplatzverwaltung mitteilte, sei das Flugzeug sicher gelandet, alle Passagiere sind wohlauf. Laut dem Internetportal Zdopravy.cz, das auf den Vorfall aufmerksam machte, sei die Maschine der tschechischen Fluggesellschaft ČSA nach drei Stunden Flug in etwa über der russischen Stadt Kasan umgekehrt.

Das Flugzeug landete rund einer Stunde vor Mitternacht in Prag. Das Auslaufen von Treibstoff hat sich bestätigt, deshalb seien unverzüglich alle Arbeiten zur Beseitigung des Kerosins auf dem Rollfeld durchgeführt worden, informierte der Flughafensprecher. Das Flugzeug wurde einer technischen Kontrolle zugeführt.