Flughafenstreik in Deutschland betrifft auch Verbindungen nach Tschechien

Auch Verbindungen nach Tschechien sind von den Warnstreiks an deutschen Flughäfen betroffen. So musste man bereits Flüge zwischen Frankfurt und Prag streichen, bestätigte ein Sprecher des Flughafens in der tschechischen Hauptstadt. Im Laufe des Tages werden zudem Einschränkungen auf den Strecken nach München und Hamburg erwartet.

Die Gewerkschaften Verdi und DBB hatten für Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen dem Bundesverband der Luftsicherung und Verdi für rund 23 000 Beschäftigte der Flugsicherheit. Die Gewerkschaft will einen Stundenlohn von bundesweit 20 Euro bei der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle durchsetzen.