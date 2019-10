Flughafen Prag stellt auf Winterflugplan um

Am Sonntag stellt der internationale Václav-Havel-Flughafen Prag auf den Winterflugplan um. Damit fallen zahlreiche saisonale Flüge zu typische Sommerurlaubszielen weg. Dennoch wird es in dieser Wintersaison ein breiteres Angebot geben als noch in den Vorjahren, da 15 Verbindungen neu eingerichtet werden konnten. Darunter sind beispielsweise Lwiw, Beirut oder Florenz.

Insgesamt bedient der Prager Flughafen in den kalten Monaten 121 Ziele in 46 Ländern. Top-Destination ist dabei London, das von Prag aus wöchentlich 93 Mal angeflogen wird.