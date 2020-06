Fluggesellschaft Smartwings will tschechischen Staat um Kredit bitten

Die Fluggesellschaft Smartwings will den tschechischen Staat um einen Kredit oder Kreditgarantien in Höhe von 900 Millionen Kronen (33 Millionen Euro) bitten. Dies teilte der Konzern am Freitag mit. Demnach tragen die Aktionäre des Konzerns weitere rund eine Milliarde Kronen (37 Millionen Euro) zur Rettung bei.

Smartwings ist wegen des Flugstopps in der Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. In den Medien war in den vergangenen Tagen berichtet worden, die Fluggesellschaft brauche insgesamt zwei Milliarden Kronen (74 Millionen Euro) an Hilfe.