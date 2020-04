Flüsse in Südböhmen trocknen vorzeitig aus

Einige Flüsse in Südböhmen sind bereits jetzt vom Austrocknen bedroht. Dies meldete das tschechische Hydrometeorologische Institut am Dienstag. Normalerweise würde dieser Zustand erst im Spätsommer eintreten, so die Experten. In diesem Jahr seien Winter und Frühling jedoch besonders warm, trocken und niederschlagsarm gewesen.

Laut den Meteorologen seien aber noch genügend Wasserreserven für die Vegetation vorhanden, wobei sich dies schnell ändern könnte. Ob auch der Sommer in diesem Jahr außergewöhnlich trocken sein würde, das ließe sich derzeit noch nicht abschätzen, heißt es.