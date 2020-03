Flüchtlinge: Innenminister sichert Griechenland Unterstützung zu

Wegen einer möglichen neuen Flüchtlingskrise will Tschechien den Behörden in Griechenland humanitäre und finanzielle Hilfe zukommen lassen. Dies bestätigte Innenminister Jan Hamáček gegenüber Journalisten am Dienstag. Außerdem wolle man bei Bedarf tschechische Polizeikräfte zur Unterstützung der griechischen Kollegen an der Grenze zur Türkei bereitstellen, so der Sozialdemokrat.

An der griechisch-türkischen Grenze warten derzeit mehrere Tausend hauptsächlich syrische Flüchtlinge auf eine Einreise in die EU. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte ihnen die Weiterreise in Aussicht gestellt, da die EU seine Invasion in Syrien bisher nicht unterstützt. In der Türkei leben derzeit rund 3,5 Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem südlichen Nachbarland. Beobachter befürchten nun ein ähnliches Szenario wie 2015.