Bei der Florball-Weltmeisterschaft in Prag muss sich Tschechien im Halbfinale mit den Titelverteidigern aus Finnland messen. Die Nordeuropäer setzten sich am Freitag mit 10:5 eindeutig gegen Deutschland durch. Das Halbfinalspiel findet am Samstag in der Prager O2-Arena statt.

Bei einem Sieg gegen Finnland wäre es für Tschechien der historisch zweite Einzug in ein WM-Finale. 2004 errangen die tschechischen Florballer in Zürich Silber.