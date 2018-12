Die tschechische Floorball-Nationalmannschaft unterlag am Sonntag in ihrem zweiten Spiel bei der WM in Prag überraschend dem Team Lettlands mit 3:4.

Im ersten Spiel besiegte das tschechische Team die Mannschaft Deutschlands mit 10:5. Die Tschechen haben genauso wie die Letten nach zwei Spielen zwei Punkte auf dem Konto. Am Dienstag treffen sie in der A-Gruppe auf die Schweiz.