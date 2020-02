Floorball: Tschechen definitiv für WM qualifiziert

Die tschechischen Floorballer haben sich definitiv für die diesjährige WM in Helsinki qualifiziert. Am Freitagabend besiegten sie beim Qualifikationsturnier im lettischen Liepaja die Niederlande mit 7:1. Damit sicherten sie sich den ersten Platz in der Gruppe E.

Am Samstag kommt es noch zum abschließenden Vergleich mit dem deutschen Team, das Sieger der Gruppe F wurde. Für die Teilnahme beider Mannschaften an der Weltmeisterschaft im Dezember ist der Ausgang des Spiels jedoch nicht mehr von Bedeutung.