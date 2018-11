Firmen und Experten: Gute Wirtschaftsleistung trotz verringerten Wachstums

Die Mehrzahl der tschechischen Unternehmen erwartet, dass das Wachstum der Wirtschaft in den nächsten Monaten geringer sein wird als in der ersten Hälfte dieses Jahres. Mehr als 43 Prozent der Firmen würden zudem eingeschränkt in ihren Investitionsentscheidungen wegen des Arbeitskräftemangels im Land. Trotzdem wollen sie sich dadurch nicht von ihren Vorhaben abbringen lassen, heißt es in einer Umfrage des größten Arbeitgeberverbandes (SP) und der Tschechischen Nationalbank (ČNB).

Eine Reihe von Experten ist der Meinung, dass die Leistung der tschechischen Wirtschaft trotz des Wachstumsrückgangs im dritten Quartal weiter gut sei. Wegen des Arbeitskräftemangels und der schwächeren Nachfrage im Ausland stoße sie jedoch an ihre Grenzen. Für das gesamte Jahr 2019 rechnen die Experten, die von der Nachrichtenagentur ČTK angesprochen wurden, mit einem Wirtschaftswachstum von drei Prozent.“