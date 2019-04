Firma Kapsch bleibt aktiv in Tschechien

Firma Kapsch wird nach dem Ablauf des Vertrags für die Betreibung des Mautsystems Tschechien nicht verlassen. Sie will sich auf weitere Projekte konzentrieren, beispielsweise auf das System elektronischer Autobahnvignetten. Die Firma wird wahrscheinlich aber Mitarbeiter entlassen müssen. Dies teilte der Generaldirektor von Kapsch TrafficCom in Tschechien, Karel Feix, am Mittwoch mit.

Kapsch betreibt das Mautsystem in Tschechien seit 2007. Ende dieses Jahres wird sie durch das Konsortium Czech Toll/Sky Toll ersetzt.