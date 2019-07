Finanzministerium verbessert Wachstumsprognose

Das tschechische Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr um 2,5 Prozent wachsen. Eine entsprechende Prognose veröffentlichte das Finanzministerium am Mittwoch. Im April rechnete man noch mit einem Wachstum von 2,4 Prozent. Vor allem der Konsum und die Investitionen von Firmen würden für ein positives Klima sorgen, so das Ressort.

Zugleich korrigierte das Finanzministerium die Prognose für kommendes Jahr nach unten. Demnach würde es statt der 2,4 Prozent in der April-Schätzung voraussichtlich bei nur 2,3 Prozent liegen.