Finanzministerium plant Haushaltsdefizit in Höhe über 100 Mld. Kronen

Das Haushaltsdefizit übersteigt in diesem Jahr in Folge der Coronavirus-Epidemie 100 Milliarden Kronen (3,7 Milliarden Euro). Das sagte Finanzministerin Alena Schillerová am Freitag gegenüber dem Tschechischen Fernsehen. Ursprünglich war für 2020 ein Budgetdefizit in Höhe von 40 Milliarden Kronen (1,5 Milliarden Euro) geplant. Eine Novelle des Haushaltsgesetztes soll binnen einigen Tagen vorliegen, gab das Finanzministerium bekannt.

Das Finanzministerium will das Defizit durch die Emission von Schuldverschreibungen begleichen. Laut Wirtschaftsanalysten kann sich der Staat dieses Vorgehen leisten dank einer günstigen Bewertung durch Rating-Agenturen und eine relativ niedrige Verschuldung der Tschechischen Republik im Vergleich zu anderen Staaten Europas.