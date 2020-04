Finanzministerin schlägt Erhöhung des Haushaltsdefizits auf zwölf Milliarden Euro vor

Finanzministerin Alena Schillerová (parteilos) will am Montag auf der Regierungssitzung eine Erhöhung des Staatshaushaltsdefizits für dieses Jahr auf 300 Milliarden Kronen (12 Milliarden Euro) vorschlagen. Der Grund sind die Folgen der Coronavirus-Pandemie. Das sagte die Finanzministerin am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen. Ende März unterstützte das Abgeordnetenhaus wegen der Pandemie eine Erhöhung des Defizits von den ursprünglich geplanten 40 Milliarden Kronen (1,6 Milliarden Euro) auf 200 Milliarden Kronen (8 Milliarden Euro).

Das bisher höchste Staatshaushaltsdefizit gab es wegen der Wirtschaftskrise 2009. Es erreichte damals mehr als 192 Milliarden Kronen (7,7 Milliarden Euro).