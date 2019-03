Finanzministerin pessimistisch bei Reform der Krankenversicherung

Die von der Partei Ano vorgelegte Reform der Krankenversicherungsbeiträge dürfte nicht mehrheitsfähig sein. Man habe dafür nicht den nötigen Rückhalt in der eigenen Partei und beim sozialdemokratischen Koalitionspartner, räumte Finanzministerin Alena Schillerová in einer Talkshow des Tschechischen Fernsehens am Sonntag ein.

Die Reform der Versicherungsbeiträge sollte ursprünglich mit der geplanten Steuerreform zusammenhängen. Dabei sollte der sogenannte Superbruttolohn nicht mehr als Berechnungsgrundlage für die Einkommenssteuer gelten und Arbeitnehmer damit entlastet werden. Gleichzeitig sollten die Krankenversicherungsbeiträge steigen und die staatlichen Zuschüsse für Arbeitslose, Alleinerziehende, Kinder oder Rentner gestrichen werden. Damit sollte das Krankenversicherungssystem unabhängig von der Wirtschaftslage werden.