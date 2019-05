Finanzministerin Alena Schillerová (parteilos) wird in den nächsten Tagen den anderen Ministern den Entwurf für die Einführung einer siebenprozentigen Steuer für große Internetfirmen vorlegen. Das sagte Schillerová am Freitag nach einer Beratung der EU-Finanzminister in Brüssel.

Die Finanzminister suchen seit einigen Monaten nach einer gemeinsamen Haltung zur Besteuerung von Firmen wie Google und Facebook.