Filmschaffende drehen Tierfilm im menschenleeren Prag

Die wohl einzigen Filmaufnahmen, die derzeit in Tschechien unter den Bedingungen der Corona-Krise gedreht werden können, haben tierische Hauptdarsteller. Es sind auch die Lebewesen, die keinen Mundschutz tragen müssen. Ihr Verhalten in der Natur wird von einem kleinen Drehstab festgehalten, der weitere Aufnahmen macht für das Dokument „Planeta Praha“ (Planet Prag). Das Projekt schließt an das Dokument über die tschechische Natur aus dem Jahr 2018 an. Die Verfilmung „Planeta Praha“ war sehr erfolgreich: Neben den hohen Besucherzahlen von mehreren Hunderttausend Kinogängern erhielt das Werk eine Reihe von Filmpreisen und war auch für den nationalen Top-Preis, den Tschechischen Löwen, nominiert.

Aufgrund der ziemlich menschenleeren Straßen und Plätze in der tschechischen Metropole können sich Vögel und andere Tiere hier schon seit einigen Wochen wie in einer tatsächlichen Wildnis fühlen. Die Filmaufnahmen werden seit April von einem Stab unter der Führung der Regisseure Marián Polák und Jan Hošek gedreht, informierte Martina Reková vom Drehstab am Donnerstag die Nachrichtenagentur ČTK.