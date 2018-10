Filmpreis an Regisseur Schorm wird nicht vergeben

Der Preis des Kulturministeriums für Verdienste im Filmbereich wird in diesem Jahr nicht vergeben. Das hat Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) am Mittwoch bekanntgegeben. Von einer Fachkommission war Regisseur Evald Schorm als Preisträger auserkoren worden. Er sollte posthum ausgezeichnet werden, doch seine Familie hat es abgelehnt, den Preis entgegenzunehmen. Der Grund ist das Regierungskabinett Babiš, das nur dank der Tolerierung der Kommunisten mehrheitsfähig ist.

Auch mit der Bereitschaft des Verbandes der Regisseure, den Preis stellvertretend für Schorm entgegenzunehmen, war die Familie des Laureaten nicht einverstanden. Er habe keine andere Möglichkeit, als eine solche Entscheidung zu respektieren, sagte Minister Staněk. Deswegen würden am Sonntag nur die Preise vergeben, die einen Laureaten haben, hieß es aus dem Ministerium. Die Fachkommission, die Schorm als Preisträger auswählte, will daher zurücktreten.

Die Ablehnung der Preisannahme begründete die Frau des verstorbenen Regisseurs in einem Brief an Staněk. Evald Schorm sei fast sein ganzes Leben lang persönlich sowie beruflich vom kommunistischen Regime schikaniert worden, schrieb sie. Es wäre eine Ironie des Schicksals, wenn er posthum einen Preis von einer Regierung bekommen sollte, die mit einer starken Unterstützung der kommunistischen Partei entstanden sei. Sie betonte, dass sie und ihr Sohn der Fachkommission, die Schorm für den Preis vorgeschlagen hat, dankbar sind.