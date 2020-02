Am Dienstagabend beginnt in Prag das 15. Festival La Película. Bei dieser Veranstaltung werden aktuelle spanische Filmproduktionen sowie die Werke lateinamerikanischer Filmemacher und Filme mit dem Schwerpunkt auf Kubas Geschichte gezeigt. Das Festival wird im Prager Kino Světozor mit dem Drama „Mutter“ eröffnet.

Die Filmvorführungen in Prag enden am 23. Februar. Danach werden die Filme auch in Brno / Brünn, Ostrava / Ostrau und Hradec Králové / Königgrätz ausgestrahlt.