Filmfestival Karlsbad: Regisseure und Schauspieler protestieren gegen Rüstungsbetrieb als Sponsor

Fast 40 tschechische und slowakische Regisseure, Schauspieler und Produzenten protestieren dagegen, dass sich das Filmfestival Karlsbad auch von einem Rüstungsbetrieb sponsern lässt. Dies berichtete der Nachrichtenserver idnes.cz am Montag. Ein Fest des Films sollte nicht von einer Firma bezahlt sein, die laut Amnesty International gegen die EU-Richtlinie für Waffenexporte verstößt, steht in einem offenen Brief der Kritiker an die Festivalleitung.

Die tschechische Rüstungsfirma Česká zbrojovka gehört erstmals zu den Festivalsponsoren. Sie soll unter anderem die finanziellen Lücken schließen, die nach dem Verlust eines der wichtigsten Partner entstanden waren.