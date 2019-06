Filmfestival Karlsbad: Julianne Moore wird mit Ehrenpreis ausgezeichnet

Zur Eröffnung des internationalen Filmfestivals in Karlovy Vary / Karlsbad soll die US-Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Julianne Moore mit einem Ehrenkristallglobus ausgezeichnet werden. Dies gab die Festivalleitung auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Außerdem soll die Seriendarstellerin Patricia Clarkson geehrt werden. Als internationalen Gast empfängt Karlsbad außerdem wieder den US-Schauspieler Casey Affleck.

Julianne Moore stellt in Karlsbad ihren Film After the Wedding vor, bei dem ihr Ehemann Bart Freundlich Regie geführt hat. Die 58-Jährige feierte vor allem in den 1990er Jahren ihre ersten Erfolge, unter anderem in dem Thriller Hannibal an der Seite von Anthony Hopkins oder in der Komödie The Big Lebowski.