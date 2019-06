Filmfestival in Karlsbad eröffnet

Im westböhmischen Kurort Karlovy Vary / Karlsbad hat am Freitagabend das Internationale Filmfestival begonnen. Bei der Festivaleröffnung wurde die US-amerikanische Filmschauspielerin Julianne Moore mit dem Kristallglobus geehrt. Anschließend wurde der Film After the Wedding gezeigt, in dem Moore die Hauptrolle spielt. Regie des Films hatte Moores Ehemann Bart Freundlich, der auch nach Karlsbad gekommen ist.

Das Festival dauert bis 6. Juli. Bis Samstag wurden rund 30.000 Karten für die Filmvorstellungen verkauft. Es fanden schon 64 Filmvorstellungen statt.