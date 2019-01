Film- und Fernsehverband zeichnet Gulag-Doku aus

Eine Dokureihe über Tschechoslowaken in sowjetischen Gulags der Regisseurin Marta Nováková wurde mit dem Trilobit-Preis des tschechischen Film- und Fernsehverbandes (FITES) ausgezeichnet. Die Ehrung wurde am Sonntag in Prag vergeben. In weiteren Kategorien wurden unter anderem die Skater-Doku King Skate von Šimon Šafránek und Šimon Hájek oder das Pubertäts-Road-Movie Všechno bude von Olmer Omerzu.

Die Preise des tschechischen Film- und Fernsehverbandes wird seit Ende der 1980er Jahre vergeben. Neben den tschechischen Filmpreisen gilt der Trilobit als wichtigste Auszeichnung der Branche.