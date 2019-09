Film The Painted Bird wird in Venedig gezeigt

Bei den Filmfestspielen in Venedig wird am Montag der Film „The Painted Bird“ (Der bemalte Vogel) des tschechischen Regisseurs Václav Marhoul in einem ersten Preview vorgestellt. Der 59-jährige Regisseur verfilmte den gleichnamigen Roman von Jerzy Kosiński. Damit streitet erstmals seit 25 Jahren wieder ein tschechischer Film um den Goldenen Löwen in Venedig. Zuletzt wurde 1994 „Die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Iwan Tschonkin“ von Jiří Menzel in der Lagunenstadt vorgestellt.

Die offizielle Premiere von Marhouls Film für die Öffentlichkeit steht am Dienstag auf dem Programm des Festivals.