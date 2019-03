Filip Topols Konzertaufnahmen werden herausgegeben

Ein Album, das drei CDs mit Solokonzertaufnahmen von Filip Topol umfasst, wird vom Label Indies Scope herausgegeben. Der Komponist, Pianist und Sänger der Band Psí vojáci starb 2013. Die Konzertaufnahmen von der Jahrtausendwende zeigten Topol als einen charismatischen Solisten und erfinderischen Improvisator, teilte Přemysl Štěpánek vom Label Indies Scope am Montag mit.

Das Album trägt den Titel „Nebe je zatažený“ (Der Himmel ist bedeckt). Feierlich vorgestellt wird es am 12. Juni in Prag beim Konzert „Sbohem a řetěz“, bei dem jedes Jahr an Filip Topol an dessen Geburtstag gedacht wird.

Filip Topol war Sohn des Dramatikers Josef und Bruder des Schriftstellers Jáchym Topol. Als 13-Jähriger trat er schon bei einem Konzert in Hrádeček, dem Sommersitz des damaligen Dissidenten Václav Havel, auf. Bald danach entstand die Band Psí vojáci. Topol trat gelegentlich aber auch als Solist auf – als Pianist oder Organist.