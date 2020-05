Feuerwehr bringt Brand in einer Fabrik unter Kontrolle

Die Feuerwehr hat nach mehr als neun Stunden einen Brand unter Kontrolle bringen können, der in einer Fabrikhalle der Firma Hauk in Police nad Metují in Ostböhmen in der Nacht ausgebrochen ist. Dies teilte eine Sprecherin der Feuerwehr kurz nach Mittag mit.

Beim Brand wurde niemand Verletzt. Der Schaden erreicht laut Schätzungen 100 Millionen Kronen (3,7 Millionen Euro). Die Brandursache ist noch unbekannt.