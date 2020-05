Festival Khamoro auf den Herbst verlegt

Das Festival Khamoro, das eigentlich an diesem Sonntag beginnen sollte, ist wegen der Corona-Krise vorläufig auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Veranstalter des Programms der Roma-Kultur wären indes froh, wenn sie es im Herbst ausrichten könnten. Gegenwärtig werden sie unter anderem davon abgehalten, weil viele Teilnehmer aus dem Ausland wegen der vielerorts geschlossenen Grenzen nicht einreisen können. Dennoch wird das Festival am Montag zumindest eröffnet, und zwar mit einer Ausstellung in der Prager Galerie ArtivistLab.

Das Festival werde in diesem Jahr aber nicht wie gewohnt innerhalb einer Woche stattfinden, sondern es wird aufgeteilt in mehrere Aktionen von Juni bis Dezember 2020, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Wie Inka Jurková von der Produktionsleitung mitteilte, werden die Veranstalter das Programm im Netz bekanntgeben, sollte es im Herbst stattfinden. Einige Programmteile werden dabei auch on-line umgesetzt.