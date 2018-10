Festival israelischer Filme beginnt in Prag

In Prag beginnt am Mittwoch das Festival israelischer Filme „Kolnoa“. Bei rund 50 Filmvorstellungen werden 20 Filme in den Kinos Pilotů, Kino 35 und Lucerna gezeigt. Eröffnet wird das Festival mit den Filmen „Virgins“ der Regisseurin Keren Ben Rafael und „Geula“ von Regisseuren Yossi Madmony und Boaz Yehonatan Yakov. Der Hauptdarsteller von „Geula“ Moshe Folkenflick wurde mit dem Preis für die männliche Hauptrolle beim diesjährigen Filmfestival in Karlsbad geehrt.

Neben Filmvorstellungen werden während des Festivals im Restaurant Etnosvět und auf dem Markt Manifesto Market traditionelle israelische Gerichte serviert. Das Festival dauert bis 14. Oktober.