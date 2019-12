Festival in Prag feiert junge Filmemacher

Am Freitag wird in Prag das internationale Prague Youth Film Festival eröffnet. Dabei werden Streifen von Regisseuren präsentiert, die nicht älter als 35 Jahre sind. Startschuss ist eine Projektion von Kurzfilmen im American Center am Freitag, insgesamt dauert das Festival bis Sonntag.

Auf dem Programm stehen 25 Filme aus 17 Ländern. Highlights sind unter anderem der brasilianische Dokumentarfilm „Digital Apotheosis“ über soziale Netzwerke oder die US-Doku „Into the Storm“ über den Rassismus im Baseball der Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren.