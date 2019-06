Festival Concentus Moraviae geht mit Konzert von Kožená in Wien zu Ende

Das Musikfestival Concentus Moraviae geht an diesem Dienstag mit einem feierlichen Konzert in Wien zu Ende. Im Goldenen Saal des Musikvereins tritt die international anerkannte Mezzosopranistin Magdalena Kožená mit dem Ensemble Collegium 1704 unter der Leitung von Václav Luks auf. Auf dem Programm steht Barockmusik, die gerade auf einer neuen CD des Labels Pentatone erschien. Dies teilten die Festivalveranstalter am Montag mit.

Während des Festivals Concentus Moraviae fanden mehr als 40 Musikveranstaltungen an verschiedenen Orten Mährens und in der österreichischen Grenzstadt Retz statt.