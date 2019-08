Fertigstellung von Radweg zwischen Cheb und Waldsassen im kommenden Jahr

Ab 2019 dürfte man bequem mit dem Fahrrad von Cheb / Eger nach Waldsassen kommen. Eine baldige Fertigstellung der Strecke entlang der ehemaligen Eisenbahnverbindung stellte der Vizebürgermeister der westböhmischen Stadt, Miroslav Plevný, in Aussicht. Den teuersten Abschnitt – eine Unterführung unter einer Landstraße – habe man in diesem Jahr fertiggestellt, so Plevný, nun müssten für den Restabschnitt neue Anbieter gefunden werden.

Ein erster Abschnitt der Radverbindung zwischen den beiden Städten wurde bereits 2006 fertiggestellt. Seitdem wird der Bau kontinuierlich fortgesetzt.